Brno will Parkzonen einführen

Die mährische Metropole Brno / Brünn hat angekündigt, die gebührenpflichtigen Parkzonen einzuführen. Dies gab der stellvertretende Oberbürgermeister Matěj Hollan (Žít Brno) nach der Sitzung des Stadtrates am Freitag bekannt. Die Stadt billigte, die Zonen in mehreren Stadtteilen zu errichten, wo es Mangel an Parkplätzen gibt.

Anwohner sollen dort weiter umsonst parken können. Kurzzeitiges Parken für Nicht-Anwohner soll nur nach der Bezahlung einer Gebühr möglich sein. Der Testbetrieb des Systems wird im Sommer kommenden Jahres zunächst im historischen Stadtzentrum gestartet.