Britischer Tag auf der Prager Burg mit schottischer Militärmusik

Mit einem gemeinsamen Auftritt tschechischer und schottischer Militärmusikensembles wird am Freitag auf der Prager Burg ein sogenannter britischer Tag gestartet. Damit soll an die einhundertjährigen tschechisch-britischen Beziehungen erinnert werden. Am Veranstaltungsbeginn nehmen auch Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (Partei Ano) und der britische Botschafter in Prag, Nick Archer, teil.

Die weiteren Programmpunkte des Festivals finden auf dem Kleinseitner Ring statt. Dort können die Besucher etwa Gerichte aus beiden Ländern verkosten oder selbst schottische und irische Tänze ausprobieren.