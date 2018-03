Britischer Botschafter: Erwarten Taten von Tschechien

Im Vergiftungsfall Sergej Skripal fordert das Vereinigte Königreich Taten von Tschechien. Dies sagte der Botschafter des Vereinigten Königreichs in Prag, Nick Archer, gegenüber dem Politmagazin Respekt. Der Diplomat bestätigte damit eine informelle Anfrage Londons an Tschechien, wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten russische Diplomaten auszuweisen. Man habe von der tschechischen Seite durchaus Entgegenkommen in dieser Sache erfahren, so Archer.

Anfang März wurden Sergej Skripal und seine Tochter Julia im englischen Salisbury vermutlich mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. London vermutet Russland hinter dem Anschlag und reagierte mit der Ausweisung von 23 russischen Diplomaten.