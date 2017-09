Der britische Außenminister Boris Johnson wird am Montag in Prag mit seinem tschechischen Amtskollegen Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) zusammentreffen. Das Thema der Gespräche ist der Brexit. Dies teilte das tschechische Außenministerium am Freitag mit.

Johnson besuchte Prag zuletzt im November vergangenen Jahres.