Den Informationen der britischen Presse zufolge hat die britische Polizei bei einem exakt getimten Einsatz im Tunnel des Ärmelkanals zwei Männer wegen offensichtlichen Waffenschmuggels festgenommen. Einer der beiden Männer ist ein auf der Insel lebender Tscheche, der andere ein Pole. Die Festnahme des 59-jährigen Polen erfolgte auf der französischen Seite des Tunnels, der 23-jährige Tscheche wurde in der britischen Hafenstadt Dover geschnappt. In ihrem Wagen wurden Dutzende Handfeuerwaffen und Munition gefunden. Laut Angaben der Polizei wurde eine Rekordmenge an Waffen sichergestellt. Die vorbereitete Waffenlieferung war offenbar für Verbrecherbanden bestimmt. Beide Tatverdächtige wurden inhaftiert, ihnen drohen lange Haftstrafen.