Brand wertvoller Holzkirche – Gericht verhängt Haftstrafen

Im Zusammenhang mit dem Brand der wertvollen Fronleichnamskirche in Třinec-Guty hat das Kreisgericht in Ostrava / Mährisch Ostrau scharfe Strafen am Donnerstag verhängt. Drei Männer wurden zu Haftstrafen von 3,5 Jahren, acht und neun Jahren verurteilt. Die Motivation der Täter bleibt weiterhin ungeklärt.

Im Sommer letzten Jahres ist die Holzkirche aus dem 16. Jahrhundert niedergebrannt. Beim Brand wurde auch die komplette historische Inneneinrichtung zerstört. Anstelle des Baudenkmals soll eine Replik erbaut werden.