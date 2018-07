Brand stoppt Eisenbahn bei Ústí nad Labem

Ein umfangreicher Brand ist an mehreren Stellen der Eisenbahnstrecke zwischen Ústí nad Labem / Aussig und Lovosice am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Das Feuer hat den internationalen Bahnverkehr zwischen Prag und Hamburg lahmgelegt, auch die entlang des Bahndamms führende Landstraße zwischen den beiden nordböhmischen Städten blieb gesperrt. Eurocity-Züge aus und in Richtung Dresden und Berlin warteten in Bahnhöfen auf das Ende der Löscharbeiten oder wurden weiträumig umgeleitet.

150 Feuerwehrleute waren an der Trasse im Einsatz, um mehrere Brandnester zu löschen. Ihre Arbeit wurde durch die dauernde Dürre kompliziert. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte ein vorbeifahrender Zug den Brand ausgelöst haben.