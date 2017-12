Brand in Ostböhmen tötet 3500 Jungenten

Mehrere Brände haben in der Nacht zum Samstag und am Samstagmorgen den Geschädigten in Tschechien die Vorfreude auf das Weihnachtsfest verdorben. Im ostböhmischen Úpice bei Trutnov / Trautenau brannte der dritte Stock eines Wohnhauses aus. Während des Feuerwehreinsatzes mussten 24 Menschen aus den umliegenden Häusern ihr zu Hause verlassen. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Im ostböhmischen Hlušice bei Chlumec nad Cidlinou / Chlumetz an der Zidlina brannte eine Agrarhalle mit 3500 Jungenten nieder. Ein Feuerwehrmann wurde mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch nicht bekannt, die Schäden aber liegen jeweils bei mindestens einer Million Kronen (ca. 40.000 Euro). Ohne Verletzte gingen zwei Brände in Vlasatice na Brno / Brünn und im mährisch-schlesischen Český Těšín / Tschechisch Teschen aus.