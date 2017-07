Im Elektrizitätswerk Dětmarovice bei der oberschlesischen Stadt Karviná / Karwin brennt der Gaswäscher. Die Löschung des Feuers in der megaheißen Anlage könne noch Stunden dauern, sagte am Freitagnachmittag der Feuerwehr-Direktor von Mährisch-Schlesien, Vladimír Vlček. Wegen des stickigen Qualms trugen mehrere Menschen gesundheitliche Schäden davon, sie wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schäden, die durch den Brand des Gaswäschers entstanden sind, wurden vorläufigen Schätzungen zufolge mit 100 Millionen Kronen (ca. vier Millionen Euro) beziffert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Sprecherin des Energiekonzerns ČEZ, der Betreiber des Kraftwerks ist, widersprach dieser Darstellung. Ihr zufolge könne man die Höhe des Gesamtschadens noch nicht einschätzen. Wegen des Brandes musste das E-Werk abgeschaltet werden. Die Kunden werden mit Hilfe eines Ersatzaggregats mit Energie versorgt, informierte die ČEZ-Sprecherin. Das Kraftwerk liefert Heizenergie nach Bohumín / Oderberg und Orlová / Orlau.