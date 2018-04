Brabec: Gewichtiges Treffen von Ano und ČSSD gibt es am Donnerstag

Am Donnerstag treffen sich die Partei Ano und die Sozialdemokraten (ČSSD) zu einer wegweisenden Verhandlung bei der Regierungsbildung. Bei diesem Treffen werden dem möglichen Koalitionspartner die Standpunkte seiner Partei zur Aufteilung der Ministerien mitgeteilt, sagte Ano-Vizeparteichef Richard Brabec am Mittwoch vor Journalisten. Das für Mittwoch terminierte Treffen bezeichnete Brabec hingegen als eine Vorab-Sitzung, bei der man eine Vereinbarung mit den Sozialdemokraten ausarbeiten könne.

An den Verhandlungen am Donnerstag wird der geschäftsführende Premier Andrej Babiš teilnehmen, der aus seinem Urlaub zurückkehrt. Darüber hinaus erwarte er, so Brabec, dass sich bis dahin auch der Präsident zur Regierungsbildung äußern werde. Miloš Zeman empfängt am Mittwoch die Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten auf der Prager Burg.