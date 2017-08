Botschafterin: Ägypten zögert Untersuchungen zur Messerattacke in Hurghada hinaus

Im Fall der bei einer Messerattacke auf Touristen im Badeort Hurghada getöteten Tschechin gibt es keine neuen Entwicklungen. Die ägyptische Seite versuche vielmehr, den Abschluss der Untersuchungen zum Attentat vom Juli hinauszuzögern, sagte die tschechische Botschafterin in Ägypten, Veronika Kuchyňová-Šmigolová, am Mittwoch in einem Gespräch für die Presseagentur ČTK.

Den Worten der Botschafterin zufolge befürchten die Ägypter die Bestätigung des Verdachts, dass der Angriff die terroristische Tat eines Islamisten war. Das hätte wohl einen Schwund an Touristen zufolge. Auf jeden Fall aber setzten die tschechische wie ägyptische Diplomatie ihre Verhandlungen darüber fort, wie die Hinterbliebenen der getöteten Frau zu entschädigen seien, versicherte Kuchyňová-Šmigolová.

Das Attentat ereignete sich am 14. Juli am Hotelstrand von Hurghada. Der ägyptische Täter tötete mit seinem Messer zwei deutsche Touristinnen und stach auf weitere Menschen ein. Darunter auf die 36-jährige Tschechin, die ihren Verletzungen später erlag.