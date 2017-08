Botschafter bei EU: Stimmung in der Union hat sich verbessert

In der Europäischen Union herrscht eine bessere Stimmung als noch vor einem Jahr. Dies sagte der tschechische Botschafter bei der EU, Martin Povejšil, in einem Interview für die Presseagentur ČTK am Donnerstag. Der antieuropäische Populismus und die Angst vor einer Nachahmung des Brexits seien nicht mehr so ausgeprägt, so der Diplomat. Die EU hat laut ihm eine neue Chance, Atem zu holen und über ihre Zukunft nachzudenken.

Tschechien gelte in Brüssel nicht als ein ewig unzufriedenes Land, wie es in manchen Medien gezeigt werde, sagte Povejšil. Das Vorgehen der Tschechischen Republik sei in der überwiegenden Mehrheit der Verhandlungen sehr entgegenkommend und konstruktiv, unterstrich der Botschafter.