Bohuslav-Martinů-Zentrum bekommt 100 Briefe des Komponisten

Das Bohuslav-Martinů-Zentrum in Polička hat am Donnerstag eine Sammlung von rund 100 Briefen bekommen, die der Komponist seinem Freund Frank Rybka geschrieben hatte. Rybkas Nachkommen, die in den USA leben, entschieden sich die Briefe dem Stadtmuseum in Polička zu schenken. Die Sammlung von Briefen brachte der tschechische Botschafter in den USA, Hynek Kmoníček, am Donnerstag nach Polička.

Die Briefe des Komponisten stammen aus den Jahren 1940 bis 1959. Sie werden Bestandteil der Sammlung von Handschriften des namhaften tschechischen Komponisten in dessen Geburtsstadt sein.