Mit einem Konzertabend in Prag wird am Montag das diesjährige Bohemia Jazz Fest eröffnet. Zum Auftakt der Veranstaltung spielt mit dem Otto-Hejnic-Trio eine tschechisch-slowakische Modern Jazzband. Der zwölfte Jahrgang des Jazzfestes wird am Dienstag in Prag fortgesetzt, danach folgen bis einschließlich kommenden Dienstag sechs weitere Konzerte in Liberec / Reichenberg, Plzeň / Pilsen, Domažlice / Taus, Tábor und zweimal in Brno / Brünn. Man sei froh, dass man erneut alte Musikfreunde wie auch Vertreter der neuen Generation von Jazzmusikern auf den Marktplätzen in Böhmen und Mähren begrüßen könne. Dank der noch wenig bekannten Gesichter würde sich die Konzertreihe immer wieder neu definieren und die Grenzen des Jazz werden erweitert, sagte Festivalleiter Rudy Linka. Als Höhepunkte des Bohemia Jazz Festes 2017 werden die Auftritte der amerikanischen Jazzer The John Scofield Uberjam Band, The Bad Plus und The Soul Rebels erwartet.