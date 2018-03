BMW plant Millioneninvestition in Tschechien

Ganze 250 Millionen Euro will der bayerische Autobauer BMW in ein Testgelände bei Sokolov / Falkenau in Westböhmen investieren. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Sonntag. Auf dem Gelände will BMW vor allem autonome Fahrzeuge testen. Insgesamt dürften durch die Investition mehrere Hundert Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region entstehen.

Bei dem Testgelände geht es um die größte Investition des Münchner Unternehmens in der Region. Die Regierung will sich am Mittwoch mit dem Vorhaben befassen.