Bischöfe wollen über Restitutionen nicht mehr verhandeln

Tschechische Bischöfe halten die Kirchenrestitutionen für eine abgeschlossene Angelegenheit und werden an einer Debatte über die Versteuerung der finanziellen Entschädigungen nicht teilnehmen. Dies teilten sie in einer Erklärung mit, mit der sie auf die Worte des Ano-Parteichefs Andrej Babiš über eine eventuelle Versteuerung der finanziellen Entschädigungen reagierten. Mit der Erklärung reagierten die Bischöfe auch auf das am Montag veröffentlichte Vorhaben des Ano-Parteichefs, die Kirchenagenda vom Kulturressort auf das Finanzministerium zu übertragen.

Den Vorschlag zur Versteuerung der Kirchenrestitutionen unterstützen die Kommunisten und die rechtspopulistische SPD.