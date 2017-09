Die Ausgaben für einen Schüler an den tschechischen Schulen liegen unter dem Durchschnitt der OECD-Länder. Dies ist dem Jahresbericht der OECD zufolge vermutlich durch bedeutend niedrigere Löhne der Lehrer an allen Stufen von Schulen verursacht.

Dagegen ist die Hochschulbildung in Tschechien mehr verbreitet als in anderen OECD-Ländern. Zu den populärsten Studienfächern gehören Sozialwissenschaften, Kunst, IT, Journalistik und technische Wissenschaften.