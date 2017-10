Der Bildhauer, Graphiker und Essayist Jan Koblasa ist tot. Der Exil-Künstler sei bereits vergangene Woche im Alter von 85 Jahren gestorben, wie sein Gallerist am Montag mitteilte.

Seit 1968 lebte der gebürtige Taborit Koblasa im Exil in Deutschland. Erst nach der Wende von 1989 stellte er vermehrt wieder in Tschechien aus. Jan Koblasa beschäftigte sich in seiner Arbeit hauptsächlich mit religiösen Motiven.