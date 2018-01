Biathlon: Weltcup in Oberhof ohne Koukalová und Šlesingr

Die beste tschechische Biathletin Gabriela Koukalová wird an den bevorstehenden Weltcup-Rennen in Oberhof nicht teilnehmen. Die tschechische Sportlerin des Jahres 2017 konnte seit dem Sommer vergangenen Jahres wegen Problemen mit Wadenmuskulatur nicht entsprechend trainieren.

Auch der tschechische Biathlet Michal Šlesingr wird in Oberhof nicht starten. Wegen Knieschmerzen trainiert er momentan in Tschechien und wird am Weltcup in Ruhpolding teilnehmen. Dies teilte der Cheftrainer des tschechischen Biathlon-Teams, Ondřej Rybář, am Dienstag mit.