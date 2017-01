Nachrichten Biathlon: Tschechische Biathleten-Staffel fünfte in Ruhpolding

11-01-2017 17:47 | Martina Schneibergová

Die tschechische Biathleten-Staffel hat zum Auftakt des Weltcups in Ruhpolding den fünften Platz belegt. Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr und Michal Krčmář verpassten die Chance an eine Medaille, nachdem Soukup eine Strafrunde absolviert hatte. Insgesamt brauchten die Tschechen neun Nachlader. Es siegte die norwegische Staffel vor Russland und Deutschland.

Sawtschenko will tschechischen NGOs für Unterstützung danken 11-01-2017 18:20 | Martina Schneibergová Die ukrainische Abgeordnete Nadija Sawtschenko möchte sich während eines Treffens mit Vertretern tschechischer NGOs für die Unterstützung während der Zeit bedanken, als sie im russischen Gefängnis saß. Dies teilte Monika Klimentová vom Büro des Europaabgeordneten Pavel Svoboda am Mittwoch mit. Der Christdemokrat lud die Politikerin zu Besuch nach Prag ein. Am Treffen in der Václav-Havel-Bibliothek werden Vertreter von Organisationen teilnehmen, die die Ukraine unterstützen und die sich dem Hungerstreik für die Freilassung von Nadija Sawtschenko angeschlossen haben. Unter ihnen sind Vertreter von Amnesty International, der pro-ukrainischen Initiative „Prager Maidan“ oder der Hilfsorganisation „Člověk v tísni“ (Mensch in Not). Sawtschenko bleibt bis Freitag in Prag.

Sobotka: Babiš soll die Regierungskoalition mit seinen Problemen nicht belasten 11-01-2017 17:22 | Martina Schneibergová Vizepremier Andrej Babiš (Ano-Partei) soll die Regierungskoalition mit seinen Problemen mit den Interessenkonflikten nicht mehr belasten und soll sich auf die Arbeit des Finanzministeriums, das er leitet, konzentrieren. Das sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Mittwoch. Sobotka reagierte damit auf die Verabschiedung des Gesetzes über Interessenkonflikte. Er finde es gut, dass das Abgeordnetenhaus trotz des Widerstands der Ano-Partei die unternehmerischen Tätigkeiten der Regierungsmitglieder mit dem Gesetz eingeschränkt habe, so der Premier. Babišs Reaktion auf die Verabschiedung des Gesetzes hält Sobotka für unangemessen.

Tennis: Strýcová steht im Halbfinale des Turniers von Sydney 11-01-2017 17:11 aktualisiert | Lothar Martin TTennisspielerin Barbora Strýcová hat das Halbfinale des WTA-Turniers in Sydney erreicht. Den Weg dorthin ebnete sich die Tschechin durch einen schwer erkämpften Drei-Satz-Sieg in einer Hitzeschlacht gegen die frühere Weltranglisten-Erste im Damentennis, Caroline Wozinacki. Nach dreieinhalb Stunden Spielzeit hat Strýcová die Dänin am Mittwoch im Viertelfinale mit 7:5, 6:7 und 6:4 bezwungen. In der Vorschlussrunde trifft die 30-Jährige nun auf die Polin Agnieszka Radwanska.

Nachrichtendienst BIS: Tschechien droht keine unmittelbare Gefahr 11-01-2017 16:34 | Martina Schneibergová Der tschechische Nachrichtendienst BIS hat momentan keine Informationen darüber, dass Tschechien ein Terroranschlag drohen würde. Der Nachrichtendienst wollte die Information von Präsident Zeman nicht kommentieren, dass sich in Tschechien ein Mensch aufhalten soll, der der Zusammenarbeit mit den IS-Terrormilizen verdächtigt wird.

Innenminister: Kein erhöhtes Risiko eines Terroranschlags in Tschechien 11-01-2017 14:45 | Martina Schneibergová Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) wollte am Mittwoch die Information von Präsident Zeman weder bestätigen, noch widerlegen, nach der sich in Tschechien angeblich ein Mensch aufhält, der der Zusammenarbeit mit den IS-Terrormilizen verdächtigt wird. Chovanec sagte, es gebe kein erhöhtes Risiko eines Terroranschlags in Tschechien. Der Innenminister erklärte, dass tschechische Sicherheitskräfte arbeiten und sich mit eventuellen Risiken beschäftigen.

Das Wetter am Donnerstag, 12. Januar 11-01-2017 14:34 | Martina Schneibergová In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend bewölkt, in den Bergen mit Schneefall. In flachen Lagen unter 400 Meter besteht die Gefahr von überfrierender Nässe nach Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +3 Grad Celsius, in Lagen ab 1000 Meter bei -3 Grad Celsius.

Babiš erbost über Verabschiedung des Gesetzes über Interessenkonflikte 11-01-2017 14:21 | Martina Schneibergová Vizepremier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat die Verabschiedung des Gesetzes über Interessenkonflikte verurteilt, das auch seine unternehmerische Tätigkeit einschränken würde. Babiš erklärte, das Gesetz sei vom Vorsitzenden der Oppositionspartei Top-09, Miroslav Kalousek, und von Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) ausgearbeitet worden. Es sei von Sobotka ein Betrug gewesen, meint der Vizepremier. Der Vorsitzende der Ano-Partei Babiš rechnet seinen Worten zufolge damit, dass die Ano-Fraktion im Abgeordnetenhaus eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einreicht. An das Verfassungsgericht will sich auch Präsident Miloš Zeman wenden, nachdem das Abgeordnetenhaus sein Veto gegen das Gesetz überstimmt hatte.

Abgeordnetenhaus verabschiedet Gesetz über Interessenkonflikte – gegen Zemans Veto 11-01-2017 12:41 | Martina Schneibergová Das Abgeordnetenhaus hat sich am Mittwoch über ein Veto von Präsident Miloš Zeman hinweggesetzt und ein Gesetz gegen Interessenkonflikte verabschiedet, das unternehmerische Tätigkeiten von Politikern einschränken soll. Das Gesetz wird in Tschechien als „Lex Babiš“ genannt, weil sich dem Gesetz zufolge die Firmen des Vizepremiers und Milliardärs Andrej Babiš (Ano-Partei) nicht mehr um öffentliche Aufträge bewerben dürften. Dem Vizepremier gehört ein Firmengeflecht aus mehr als 250 Unternehmen. Die Norm verbietet zudem den Politiken den Besitz von Radio- und Fernsehsendern sowie Verlagen. Babiš ist Eigentümer des großen Verlagshauses Mafra, des Rundfunksenders Radio Impuls und des Musikfernsehens Óčko. Das Gesetz wurde von 129 der 185 anwesenden Abgeordneten unterstützt.