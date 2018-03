Biathlon: Tschechen boykottieren Saisonfinale in Tjumen

Die tschechischen Biathleten werden das Saisonfinale im sibirischen Tjumen boykottieren. Damit soll gegen das Doping im russischen Sport und das Verhalten des Weltverbandes IBU protestiert werden. Dies teilten Verbandschef Jiří Hamza und Cheftrainer Ondřej Rybář zum Ende der Biathlonwettbewerbe bei Olympia in Pyeongchang mit.

Die Tschechen halten der IBU vor, dass sie trotz des erwiesenen Staatsdopings in Russland am Austragungsort des Saisonfinales festhält. Dies hatte auch der schwedische Biathlet Sebastian Samuelsson, der am Freitag mit der Staffel Gold holte und zuvor Silber in der Verfolgung gewonnen hat, bereits kritisiert.