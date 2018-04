Biathlon-Star Koukalová schließt Comeback vorerst aus

Tschechiens Biathlon-Star Gabriela Koukalova kann sich einen Comeback in Weltcup-Rennen der nächsten Saison nicht vorstellen. Die dreifache Olympia-Medaillenträgerin von Sotschi und Weltcup-Siegerin von 2016 sagte dies am Samstag gegenüber dem Nachrichtenserver Sport.cz. Die 28-Jährige musste aus Verletzungsgründen auf die diesjährige Saison und auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in PyeongChang verzichten.

Koukalová laboriert seit dem Sommer letzten Jahres an Problemen mit den Achillessehnen und der Wadenmuskulatur. Derzeit sucht sie vergeblich nach Motivation für die Rückkehr zum Leistungssport: „Ich kann mir momentan absolut nicht vorstellen, dass ich noch irgendwann zurückkehre, ich will dies aber nicht endgültig ausschließen. Man weiß nie, vielleicht werde ich es in einem oder zwei Jahren vermissen“, so Koukalová im Interview.