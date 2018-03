Biathlon: Cheftrainer Rybář tritt zurück – Koukalová enttäuscht

Der Cheftrainer der tschechischen Biathlon-Nationalmannschaft, Ondřej Rybář, macht Schluss. Er wolle sich wieder mehr um seine Familie kümmern, begründete der 39-Jährige am Mittwoch seinen Rücktritt. Mit dem gleichen Argument hatte Rybář bereits nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi aufhören wollen, war aber dann noch einmal zurückgekehrt. Ob er in einer anderen Funktion weiter für den Biathlonsport in Tschechien arbeiten werde, ließ Rybář offen.

Am Mittwoch wurde ebenso ein Interview mit der erfolgreichen Biathletin Gabriela Koukalová im Lifestyle-Magazin „Glanc“ veröffentlicht. Darin äußerte sich die 28-jährige über ihre Nicht-Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang. Viele für sie wichtige Menschen hätten sie mit ihren Verletzungsproblemen allein gelassen, beklagte Koukalová.

Am Donnerstag beginnt im sibirischen Tjumen das umstrittene Weltcup-Finale im Biathlon. Aus Protest wegen des russischen Dopingskandals boykottieren einige Nationen die Veranstaltung, darunter auch Tschechien.