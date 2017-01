Nachrichten Bewährungsstrafen für Nečasová und Rittig in BIS-Affäre

10-01-2017 20:33 | Lothar Martin

Wegen der Preisgabe von geheimen Informationen des zivilen Geheimdienstes BIS hat ein Prager Gericht am Dienstag die ehemalige Kanzleichefin von Ex-Premier Nečas, seine heutige Ehefrau Jana Nečasová (früher Nagyová), zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ebenso verurteilt wurden der Lobbyist Ivo Rittig und dessen Rechtsanwalt David Michal, beide erhielten neun Monate auf Bewährung. Jana Nečasová darf zudem drei Jahre lang in keiner Funktion arbeiten, in der man Zugang zu Geheiminformationen hat. Rechtsanwalt Tomáš Jindra, ehemalige Berater von Ex-Landwirtschaftsminister Petr Bendl, wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Rittig und Michal haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. Jana Nagyová war vor dreieinhalb Jahren hauptverantwortlich für die Auslösung eines Politskandals, in dessen Folge ihr heutiger Gatte, Petr Nečas, als Premier zurücktrat. Ihr wurden die Verwicklung in angebliche Bestechungsfälle und in eine Abhöraffäre vorgeworfen. 2014 wurde sie wegen Missbrauch des militärischen Geheimdienstes zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, danach in anderen Gerichtsfällen wiederholt freigesprochen.

Zeman ernennt Ende Januar zwei neue Mitglieder des ČNB-Bankenrats 10-01-2017 17:48 | Lothar Martin Präsident Václav Zeman wird am 31. Januar zwei neue Mitglieder in den Bankenrat der Tschechischen Nationalbank (ČNB) ernennen. Es sind die Herren Oldřich Dědek (63) und Marek Mora (45). Ab Februar werden sie Pavel Řežábek und Lubomír Lízal ersetzen, deren zweites beziehungsweise erstes Mandat endet.



Der ČNB-Bankenrat bestimmt die Währungspolitik des Landes und entscheidet über grundlegende währungspolitische Maßnahmen. Die Zentralbank hat zugleich die Aufsichtsplicht für den gesamten Finanzmarkt einschließlich der Banken, sowie für den Versicherungs- und Kapitalmarkt. Die Mitglieder des Bankenrats können ihr sechsjähriges Mandat höchstens zweimal ausüben. Der Bankenrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Panenka: Fußball-WM mit 48 Teams keine Meisterschaft mehr 10-01-2017 17:31 | Lothar Martin Die tschechische Fußball-Legende Antonín Panenka hat die Aufstockung der Fußball-WM auf 48 Teams scharf kritisiert. „Das ist keine Weltmeisterschaft mehr – wenn fast die ganze Welt dabei ist, dann ist es keine Meisterschaft mehr“, sagte der 68-Jährige am Dienstag der Nachrichtenagentur ČTK. Das Championat verliere aus sportlicher Sicht seinen Sinn, auch wenn die Ausweitung größeren Profit einbringe. „Es werden sich Mannschaften qualifizieren, die ohnehin nur die zweite Geige spielen. Das verlängert nur die Agonie.“ Mit dem „Panenka-Heber“ hatte der technisch versierte Mittelfeldspieler der Tschechoslowakei 1976 den EM-Sieg gegen die BRD gesichert: Er lupfte den Ball beim Elfmeterschießen an Sepp Maier vorbei in die Mitte des Tores. Der Fußball-Weltverband FIFA hat beschlossen, dass ab 2026 48 Teams an der WM teilnehmen werden. 2018 und 2022 findet die WM noch mit 32 Teams statt.

Film „Masaryk“ wird im Hauptprogramm der 67. Berlinale gezeigt 10-01-2017 16:44 | Lothar Martin Bei den 67. Internationalen Filmfestspielen in Berlin wird auch der neue Streifen „Masaryk“ des tschechischen Regisseurs Julius Ševčík gezeigt. Es ist ein Film über einen Lebensabschnitt des ehemaligen Diplomaten und Politikers Jan Masaryk. Der Film läuft außerhalb des Wettbewerbs, wird aber im Hauptprogramm der diesjährigen Berlinale zu sehen sein. Und zwar in der Sparte „Berlinale Spezial“, teilte eine Sprecherin des Projektes gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit. Die 67. Berlinale wird am 9. Februar eröffnet.

Tschechiens Politiker bekunden ihre Trauer zum Tod von Roman Herzog 10-01-2017 16:27 | Lothar Martin Mehrere tschechische Spitzenpolitiker haben sich am Dienstag mit Bedauern und Mitgefühl zum Tod des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog geäußert. In ihren Aussagen erinnerten sie an einen Staatsmann, der in den 1990er Jahren viel zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen beigetragen habe. Der ehemalige Präsident Václav Klaus hob zudem Herzogs Haltung zur europäischen Integration hervor. In einigen seiner Reden habe sich Herzog sehr kritisch dazu geäußert, sagte Klaus.



„Ihr Land verliert einen außergewöhnlichen Menschen, der weder Konformität noch Untätigkeit akzeptierte, einen klugen Staatsmann sowie eine bedeutende Persönlichkeit des politischen und gesellschaftlichen Lebens“, führte Tschechiens Präsident Miloš Zeman in dem Kondolenzschreiben an seinen deutschen Amtskollegen Joachim Gauck aus. Darüber hinaus hob Zeman Herzogs Beitrag bei den Verhandlungen zur Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 hervor. Ihre Trauer zum Ableben des ehemaligen Bundespräsidenten bekundeten ebenso Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) und Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten).

Wegen Vogelgrippe in Tschechien bereits mehr als 5500 Tiere getötet 10-01-2017 14:51 | Lothar Martin Im Zuge des aktuellen Vogelgrippe-Ausbruchs in Tschechien sind bereits mehr als 5500 Tiere vorsorglich getötet werden. Das teilte die staatliche Veterinärbehörde am Dienstag mit. Zuletzt wurde der hochansteckende Erreger-Typ H5N8 bei zwei toten Gänsen eines Mastbetriebs in dem Dorf Lázně Toušeň / Tauschim bei Prag nachgewiesen. Allein dort mussten mehr als tausend Gänse, Enten, Truthähne, Pfauen und Strauße gekeult werden. In der Umgebung der Stadt Moravský Krumlov / Mährisch Kromau im Südosten Tschechiens dauerte der Keulungseinsatz noch an. Es gebe dort zahlreiche Klein- und Hobbyhalter, hieß es. Die Behörden untersagten bis auf weiteres landesweit alle Vogelausstellungen und Taubenschauen. Die Vogelgrippe breitet sich derzeit in Europa aus. Die Tierseuche wird durch verschiedene Vogel-Influenzaviren ausgelöst.

Das Wetter am Mittwoch: heiter bis bedeckt, Schneefall, bis -2 Grad 10-01-2017 14:43 | Lothar Martin Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos, in der Westhälfte Böhmens dagegen schon örtlich bedeckt mit tief hängenden Wolken. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu, dazu wird es schneien. In flachen Lagen unter 400 Meter besteht die Gefahr von überfrierender Nässe nach Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -6 bis -2 Grad Celsius, am Abend aber kann es in Böhmen schon plus zwei Grad warm sein. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -2 Grad erreicht, im Norden und Nordosten aber nur -7 Grad Celsius. Im Flachland weht ein mäßiger Wind aus Südost bis Süd. Auf den Bergkämmen dürfte es jedoch sehr stürmisch werden, der Wind kann hier mit bis zu 90 Stundenkilometern wehen.

Experten: Tschechiens Export wird im ersten Quartal um 8 Prozent wachsen 10-01-2017 13:54 | Lothar Martin Im ersten Quartal dieses Jahres wird die Ausfuhr der tschechischen Firmen im Jahresvergleich um mehr als acht Prozent zulegen. Das ist die größte Exportsteigerung der zurückliegenden zwei Jahre. Die Exportbilanz für einen Kalendermonat wird bereits regelmäßig die Marke von 300 Milliarden Kronen (ca. 11,1 Milliarden Euro) überschreiten. Dies zeige der Export-Index, erklärten Vertreter des Experten-Verbandes und der Raiffeisenbank am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag.

Gesundheitsminister Ludvík will Krankenschwestern höher entlohnen 10-01-2017 12:24 | Lothar Martin Die Krankenschwestern, die in tschechischen Kliniken mit der ständigen Betreuung von Patienten betraut sind, sollen ab Juli einen höheren Lohn erhalten. Das sagte Gesundheitsminister Miloslav Ludvík (Sozialdemokraten) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag. Er wolle das Monatsgehalt dieser Schwestern um 2000 Kronen (ca. 74 Euro) aufstocken und dazu ein spezielles Subventionsprogramm ausarbeiten lassen. Die Krankenhäuser hätten somit die Chance, zusätzlich 400 Millionen Kronen (ca. 14,8 Millionen Euro) aus den Reserven seines Ministeriums zu erhalten, erklärte Ludvík. Auf der Pressekonferenz stellte Ludvík die Prioritäten der sozialdemokratischen Politik im Gesundheitssektor für dieses Jahr vor.