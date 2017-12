Betrugsverdacht: Druck auf Premier Babiš wächst

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) gerät wegen eines Betrugsverdachts um EU-Förderungen zunehmend unter Druck. Tschechische Europa-Abgeordnete wollen einen vor kurzem fertiggestellten Ermittlungsbericht der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf selbst anfordern und veröffentlichen, falls das Finanzministerium dies weiter hinauszögere, berichtete die Nachrichtenagentur ČTK. Die EU-Behörde hatte ihren Bericht routinemäßig an das Finanzministerium in Prag geschickt. Ministerin Alena Schillerová (parteilos) hatte jedoch am Donnerstag angekündigt, erst eine Rechtsanalyse in Auftrag zu geben, ehe sie über eine Veröffentlichung entscheide.

Dem Großunternehmer Babiš wird vorgeworfen, für sein Wellness-Ressort „Storchennest“ widerrechtlich eine nur für Kleinunternehmer vorgesehene EU-Förderung von rund 50 Millionen Euro erschlichen zu haben. Die Europäische Kommission hat das Geld mittlerweile vom tschechischen Staat zurückverlangt.