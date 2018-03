Bei Explosion in Kralupy entzündeten sich Dämpfe brennbarer Flüssigkeit

Im Chemiewerk Unipetrol im mittelböhmischen Kralupy nad Vltavou haben sich der Feuerwehr zufolge am Donnerstag Dämpfe einer brennbaren Flüssigkeit entzündet und es kam zur Explosion. Dies teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitag mit. Bei der Explosion sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zwei Arbeiter mit Verbrennungen am Körper wurden in Spezialkliniken eingeliefert. Fünf der Opfer sind rumänische Staatsbürger. Dies teilte das rumänische Außenministerium am Freitag mit.

Die staatliche Behörde für Arbeitsinspektion ist davon überzeugt, dass die Untersuchungen im Fall der Explosion in Kralupy binnen zwei bis drei Monate beendet werden. Für einen eventuellen Fehler kann die Inspektion eine Geldstrafe in Höhe von bis zu zwei Millionen Kronen (78000 Euro) auferlegen.

Mit sechs Toten ist die Explosion die schwerste Katastrophe in der tschechischen Chemieindustrie seit mehr als drei Jahrzehnten.