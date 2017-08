Beachvolleyball: Kvapilová und Hoidarová Kolocová bringen EM-Silber

Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft im lettischen Jūrmala hat das tschechische Frauen-Duo Michala Kvapilová und Kristýna Hoidarová Kolocová Silber gewonnen. Im Finale unterlagen sie am Sonntagnachmittag den Deutschen Nadja Glenzke und Julia Großner in drei Sätzen mit 21:15, 17:21 und 11:15. Zuvor sicherten sich die Tschechinnen den Einzug ins EM-Finalle durch einen Sieg über die topgesetzten Deutschen, Chantal Laboureur und Julia Sude.

Die Tschechinnen knüpften somit an den Erfolg von Markéta Sluková und Barbora Hermannová an, die vor einem Jahr ebensfalls EM-Silber aus dem schweizerischen Biel geholt hatten. Wegen Slukovás Verletzung am Rücken mussten die Silber-Verteidigerin vom Vorjahr die diesjährige EM-Teilnahme absagen.