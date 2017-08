Beachvolleyball-EM: Tschechisches Frauen-Duo im Halbfinale

Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft im lettischen Jūrmala hat das tschechische Frauen-Duo Michala Kvapilová und Kristýna Hoidarová Kolocová das Halbfinale erreicht. Sie besiegten am Samstag die die Finninnen Taru Lahti und Riika Lehtonen in drei Sätzen mit 21:18, 18:21 und 15:12. Am Sonntag tritt das tschechische Paar zum Medaillenkampf gegen die Deutschen Chantal Laboureur und Julia Sude an.

Im Falle des Gewinns einer Medaille würden Hoidarová Kolocová und Kvapilová an den Erfolg ihrer Landsmänninen vom Vorjahr anknüpfen. Die Tschechinnen Markéta Nausch Sluková und Barbora Hermannová gewannen 2016 EM-Silber. In diesem Jahr hat das erfolgreiche Duo seine Teilnahme wegen Gesundheitsproblemen von Nausch Sluková abgesagt.