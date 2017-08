Bei der Beach-Volleyball-Weltmeisterschaft in Wien sind beide tschechischen Paare bei den Frauen problemlos in die Play-off-Runde weitergekommen. Michala Kvapilová und Kristýna Hojdarová Kolocová gewannen am Montagabend auch das letzte ihrer drei Vorrundenduelle. Sie besiegten die Österreicherinnen Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfer in drei Sätzen. Aber auch Markéta Nausch Sluková und Barbora Hermannová blieben ungeschlagen nach einem Zweisatzsieg gegen die Finninnen Taru Lahti und Riika Lehtonen. Die Play-off-Begegnungen beginnen am Mittwoch.