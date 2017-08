Beach-Volleyball-EM: Tschechische Frauen im Viertelfinale

Bei der Beach-Volleyball-Europameisterschaft im lettischen Jūrmala hat das tschechische Frauen-Duo Michala Kvapilová und Kristýna Hojdarová das Viertelfinale erreicht. Kvapilová und Hojdarová besiegten am Freitagnachmittag die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli in drei Sätzen mit 13:21, 21:18 und 15:8 im Tie-Break. Am Samstag werden die Tschechinnen gegen die Finninnen Taru Lahti und Riika Lehtonen um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Im vergangenen Jahr haben die Tschechinnen Markéta Nausch Sluková und Barbora Hermannová Silber bei der EM gewonnen. In diesem Jahr hat das Duo seine Teilnahme wegen Gesundheitsproblemen von Nausch Sluková abgesagt.