Ein Oktoberfest findet am Samstag in Prag statt. Bei der Veranstaltung auf der Parkwiese vor dem Kloster Břevnov werden aus Bayern importierte Spezialitäten und bayerisches Bier in Maßkrügen serviert. Es erklingt bayerische Musik.

Das Oktoberfest wurde von der Bayerischen Staatsministerin für Arbeit und Soziales Emilia Müller eröffnet. Veranstaltet wird das Fest wird von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer und der Repräsentanz des Freistaats Bayern.