Die Bauwirtschaft hat im Mai in Tschechien deutlich zugelegt. Der Umsatz in der Branche stieg um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt am Montag informierte. Im April hatte der Zuwachs bei 7,7 Prozent gelegen.

Vor allem der Wohnungsbau boome, sagte die Bau-Expertin beim Statistikamt, Petra Cuřínová. Demnach sei der Bau so vieler neuer Wohnhäuser begonnen worden wie zuletzt im September 2009.