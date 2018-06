Bau eines Donau-Oder-Elbe-Kanals würde fast 24 Mrd. Euro kosten

Auf dem sogenannten Oder-Forum in Bohumín / Oderberg wurde am Dienstag eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Donau-Oder-Elbe-Kanals vorgestellt. Danach würde die einfachste Variante zum Bau dieser Wasserstraße 610 Milliarden Kronen (23,7 Milliarden Euro) kosten. Wolle man das ehrgeizige Vorhaben in die Tat umsetzen, dann käme als frühester Termin für den Baubeginn das Jahr 2028 in Frage, sagte Luděk Sosna vom tschechischen Verkehrsministerium, der die Studie vorstellte. Sehr optimistisch betrachtet könnten bis dahin alle Genehmigungsverfahren durchlaufen sein, zudem müsste auch die polnische Seite einer Beteiligung am Kanalbau zugestimmt haben, ergänzte Sosna.

Das Megaprojekt soll die genannten drei Flüsse miteinander verbinden mit dem Ziel, dass Binnenfrachtschiffe von der Donau aus auf kürzestem Wege die Nord- und die Ostsee erreichen können. In Tschechien befasst man sich mit dem Bau dieser Wasserstraße schon seit den 1990er Jahren. Ein großer Befürworter des Kanalbaues ist Präsident Miloš Zeman.