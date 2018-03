Bau der Metrolinie D wird fast 40 Milliarden Kronen kosten

Der Bau der geplanten Metrolinie D in Prag wird knapp 40 Milliarden Kronen (1,6 Milliarden Euro) kosten. Das meiste Geld verschlingt der Tunnelbau und die Errichtung der Eingangshallen für die Stationen, und zwar 21 Milliarden Kronen (830 Millionen Euro). Das geht aus einer Dokumentation hervor, die der Verkehrsausschuss des Magistrats in der zurückliegenden Woche behandelt hat.

In diesem Jahr soll mit der geologischen Untersuchung des Streckenprofils begonnen werden. Dies wird in etwa ein Jahr dauern. Die Trasse D soll den Stadtteil Pankrác mit dem Stadtteil Písnice im Süden der Stadt verbinden. Dadurch soll die stark frequentierte Linie C, die die Prager Südstadt mit dem Zentrum verbindet, entlastet werden. Ferner ist geplant, die Strecke D in einer weiteren Bauphase bis zum Platz des Friedens (náměstí Míru) zu verlängern.