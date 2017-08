Die tschechischen Basketballer haben in der Vorbereitung auf die EM den ersten Sieg eingefahren. Am Samstagabend deklassierten sie in einem Testspiel im Trainingslager in Slowenien das Team aus Ungarn mit 85:51. Die Ungarn sind bei der Europameisterschaft im September auch einer der Gruppengegner Tschechiens.