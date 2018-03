Basketball: Tschechen verlieren erstmals in WM-Qualifikation

Die tschechischen Basketball-Herren haben erstmals in der WM-Qualifikation verloren. Am Sonntag unterlagen sie in Island mit 75:76. Damit verspielten die Basketballer die Möglichkeit, sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft in China zu qualifizieren.

Das tschechische Team führt aber weiter die Qualifikationsgruppe F an und hat beste Chancen auf die Teilnahme an dem Championat. Er sei sich sicher, dass man die ausstehenden beiden Heimspiele gewinne, sagte Trainer Ronen Ginzburg nach der Pleite in Reykjavik. Im Juni empfängt Tschechien noch Bulgarien und Finnland.