Bei der Europameisterschaft in Rumänien haben die tschechischen Basketballer am Dienstag zum dritten Mal in vier Spielen verloren. Gegen Montenegro unterlagen sie mit 75:88. Damit haben die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. In ihrem letzten Gruppenspiel treffen sie auf die favorisierten Kroaten.