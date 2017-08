Wegen massiv gestiegener Bandenkriminalität hat das Außenministerium in Prag tschechische Bürger zu erhöhter Vorsicht in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen aufgerufen. Dies betreffe vor allem die Stadtviertel Nørrebro, Brønshoj, Husum und Tingbjerg, heißt es aus dem Ressort. Seit Monaten kämpft Dänemark mit erhöhter Aktivität krimineller Banden, vor allem der Gruppe Loyal to Familia. Die Gang soll für zahlreiche Überfälle und Schießereien verantwortlich sein. Die dänische Polizei hat bereits eine gesonderte Notfallrufnummer eingerichtet das Parlament in Kopenhagen will sich in den kommenden Tagen mit der Angelegenheit befassen.