Band Mňága a Žďorp gibt Konzert in der Nähe von Tschernobyl

Die tschechische Rock-Band Mňága a Žďorp gibt an diesem Donnerstag ein Konzert in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl. Die Tschechen spielen im Rahmen des Musikfestivals Chernobyling in der Stadt Slawutytsch, die nach dem katastrophalen Unfall im Kernkraftwerk vom April 1986 neu errichtet wurde. Mit dem Festival wollen die Organisatoren das Leben in die Region von Tschernobyl zurückholen.

Die tschechische Rock-Band Mňága a Žďorp feiert in diesem Jahr 30 Jahre auf der Bühne.