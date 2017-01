Nachrichten Bahnverkehr zwischen Prag und Beroun wegen Bombendrohung unterbrochen

02-01-2017 10:39 | Markéta Kachlíková

Wegen einer anonymen Bombendrohung greift die Polizei in einem Schnellzug von Prag nach München ein. Die Passagiere wurden auf dem Bahnhof in Beroun in Mittelböhmen evakuiert. Der Verkehr auf der Eisenbahnstrecke zwischen Prag und Beroun wurde unterbrochen. Die Polizei konnte jedoch keine Bombe finden, der Zug setzte seine Reise nach rund einer Stunde fort. Zudem soll bereits ein Verdächtiger verhaftet worden sein.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Innenministerium will Recht auf Waffengebrauch ausweiten 02-01-2017 16:04 | Strahinja Bućan Im Falle eines Terroranschlags sollen Waffenhalter ihre legalen Waffen auch verwenden dürfen, das Recht auf Selbstverteidigung soll zudem in die Verfassung aufgenommen werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle bereitet das tschechische Innenministerium mit dem Hintergrund der Anschläge in Nizza und Berlin derzeit vor. Laut Ministerium können bewaffnete Bürger im Ernstfall schnell reagieren und so die Sicherheitskräfte unterstützen und entlasten. In Tschechien verfügen über 300.000 Menschen über einen Waffenschein und es sind rund 800.000 Feuerwaffen in Umlauf.

Chovanec: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bis mindestens Freitag 02-01-2017 14:39 | Strahinja Bućan Bis einschließlich Freitag sollen die verschärften Sicherheitsmaßnahmen gelten. Dies sagte Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) gegenüber Journalisten am Montag. Das Innenministerium führte die Sicherheitsma0nahmen nach dem Terroranschlag in Berlin vergangen Monat ein. Die Polizeipräsenz in den Innenstädten, Grenzen und hochfrequentierten Plätzen wurde dazu verstärkt und Beton-Barrieren wurden vor Weihnachtsmärkten errichtet.

Das Wetter am Dienstag, den 3. Januar 02-01-2017 14:29 | Strahinja Bućan Am Dienstag ist es winterlich in Tschechien. In weiten Teilen des Landes ist es bewölkt mit Schneefall. Vor allem in Mähren muss auch mit gefrierendem Nebel gerechnet werden. Gegen Abend klart es von Nordwesten her jedoch auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis 1 Grad Celsius.

„Aschenbrödel“-Prinz Trávníček erneut Vater geworden 02-01-2017 14:14 | Strahinja Bućan Pavel Trávníček, bekannt als der Prinz aus dem TV-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", ist mit 66 Jahren noch einmal Vater geworden. Seine Frau Monika habe am Freitagabend einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, berichteten tschechische Medien am Montag. Der Schauspieler und Synchronsprecher hat bereits zwei Söhne aus früheren Beziehungen. In „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ stand Trávníček an der Seite von Libuše Šafránková, welche die Titelrolle in dem Märchenfilm spielte. Der Kultfilm wurde 1973 als Koproduktion von Tschechoslowakei und DDR gedreht und avancierte zu einem Weihnachtsklassiker im deutschen Fernsehen.

Česká spořitelna zieht anonyme Sparbücher ein 02-01-2017 13:14 | Strahinja Bućan Anonyme Sparbücher sind Geschichte in Tschechien. Die Konten verloren mit dem Jahresende ihre Gültigkeit und nicht abgehobene Werte fielen automatisch an die Česká spořitelna. Diese ist Nachfolgeinstitution der staatlichen tschechoslowakischen Sparkasse und verwaltete unter anderem die anonymen Sparbücher. Insgesamt fielen dem Bankhaus 1,7 Milliarden Kronen (63 Millionen Euro) zu, die nun in der Stiftungsarbeit verwendet werden sollen.

Sobotka: Erste Terror-Warnstufe bleibt vorerst in Kraft 02-01-2017 12:47 | Strahinja Bućan Die erste Terror-Warnstufe würde in Tschechien so lange bestehen bleiben, bis sich die Lage in Europa beruhigt habe. Dies sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Sonntag im Tschechischen Fernsehen. Gegen den Terror sollten die europäischen Staaten besser vernetzt sein, so der Premier. Zudem sollten islamistische Parallelstrukturen in Tschechien verhindert werden. Seit den Terror-Anschlägen in Brüssel im März vergangenen Jahres gilt in Tschechien die erste Terror-Warnstufe.

Gericht: Eier-Attacke auf Staatsoberhaupt keine Straftat 02-01-2017 10:53 | Markéta Kachlíková Der Mann, der 2014 Eier auf Staatspräsident Miloš Zeman geworfen haben soll, hat keine Straftat begangen. Über das Urteil des Gerichts im zweiten Prager Stadtbezirk vom Dezember berichtete das Tschechische Fernsehen am Montag. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Bei den Feiern zum Jahrestag der Samtenen Revolution in Prag am 17. November 2014 warfen Demonstranten Eier in Richtung des tschechischen Präsidenten. Sie protestierten damit vor allem gegen seine Ost-orientierte Politik. Die Attacke wurde zunächst von der Polizei als Ordnungswidrigkeit bewertet, später aber von der Staatsanwaltschaft als Straftat eingestuft.

Bahnverkehr zwischen Prag und Beroun wegen Bombendrohung unterbrochen 02-01-2017 10:39 | Markéta Kachlíková Wegen einer anonymen Bombendrohung greift die Polizei in einem Schnellzug von Prag nach München ein. Die Passagiere wurden auf dem Bahnhof in Beroun in Mittelböhmen evakuiert. Der Verkehr auf der Eisenbahnstrecke zwischen Prag und Beroun wurde unterbrochen. Die Polizei konnte jedoch keine Bombe finden, der Zug setzte seine Reise nach rund einer Stunde fort. Zudem soll bereits ein Verdächtiger verhaftet worden sein.

In Prag öffnet Zentrum zur Bekämpfung von Terrorismus 02-01-2017 10:08 | Markéta Kachlíková Ein Zentrum zur Bekämpfung von Terrorismus und hybride Bedrohungen nimmt am Montag in Prag seine Arbeit auf. Es handelt sich dabei um eine neue Abteilung des Innenministeriums. Etwa 20 zivile Experten sollen mit Sicherheitsdiensten sowie dem Außen- und dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Das Team soll seine Aufmerksamkeit unter anderem auf Falschmeldungen, sogenannte Fake news, und Propaganda im Internet lenken.