Die Zahl der Badeunfälle in Tschechien mit tödlichem Ausgang ist erfreulicherweise gesunken. Im vergangenen Jahr sind hierzulande bei Unfällen in der Natur, in Freibädern und in der Wanne 181 Menschen ertrunken – das ist die niedrigste Zahl seit zehn Jahren. Die meisten Opfer gab es nach einem Sturz oder Sprung in einen Teich, einen See oder einen Fluss zu beklagen. Die Mehrzahl derer, die im Wasser starben, war mittleren Alters, informierte am Donnerstag das Tschechische Statistikamt (ČSÚ). Die Periode mit den häufigsten Unfällen bleiben die Sommerferien: Im vergangenen Jahr verlor nahezu ein Viertel aller Ertrunkenen im Juli und August ihr Leben.