Babiš: Zeman wird die neue Regierung am Mittwoch ernennen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat nach dem Treffen mit Staatspräsident Miloš Zeman am Sonntagabend mitgeteilt, dass der Präsident das neue Regierungskabinett am Mittwoch, den 27. Juni, ernennen wird. Am Treffen mit Zeman im Schloss Lány nahm auch der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček teil. Das Minderheitskabinett stellt die Ano-Partei mit den Sozialdemokraten zusammen.

Der Premier präzisierte nicht mehr, ob beim Treffen in Lány über den sozialdemokratischen Europaabgeordneten Miroslav Poche gesprochen wurde, der von den Sozialdemokraten für den Außenministerposten nominiert wurde. Zeman lehnt ihn wegen dessen Haltung zu den Flüchtlingen ab. Auch die Kommunisten, die das künftige Kabinett tolerieren sollen, hatten Poche scharf kritisiert.