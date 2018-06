Babiš will Ministerkandidaten bis Ende Juni benennen

Sollten sich die Sozialdemokraten anhand ihres Mitgliedervotums für eine Koalition mit der Ano-Partei entscheiden, werde er Präsident Miloš Zeman so schnell wie möglich seinen Vorschlag zur Zusammensetzung der neuen Regierung vorlegen. Das erklärte der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano) am Mittwoch vor Journalisten. Am Donnerstag werde er auf Schloss Lány mit dem Staatsoberhaupt über die Termine sprechen, die mit der Konstituierung des neuen Kabinetts zusammenhängen. Der Präsident habe Ende Juni als finales Datum vorgegeben, und diesen Termin wolle er einhalten, bekräftigte Babiš.

Präsident Zeman hat am Montag im Tschechischen Fernsehen verlautbart, er werde Babiš noch vor dem 15. Juni zum zweiten Mal zum Premier ernennen. Er wolle durch dieses Vorgehen unter anderem die Regierungsbildung beschleunigen, so Zeman. Die Parteiführungen von Ano und Sozialdemokraten haben sich auf eine Minderheitskoalition bereits geeinigt. Doch das Votum der sozialdemokratischen Basis muss diese Zusammenarbeit noch bestätigen. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 15. Juni vorliegen.