Babiš verspricht Zurückhaltung gegenüber Tschechischem Fernsehen

In seinen Augen sei das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen in keiner Weise bedroht und er werde es als Premier nicht angreifen. Dies sagte Tschechiens geschäftsführender Regierungschef Andrej Babiš in einer Talkshow des Tschechischen Fernsehens am Sonntag. Zwar denke er sich seinen Teil bei einigen Reportagen, doch habe er sich daran gewöhnt, so der Ano-Parteichef.

Bei seiner Antrittsrede am vergangenen Donnerstag hatte Staatspräsident Miloš Zeman das Tschechische Fernsehen scharf kritisiert und der Sendeanstalt Nähe zur konservativen Partei Top 09 vorgeworfen. Dies hatte für Empörung bei Politiker, Kulturschaffenden und Journalisten gesorgt.