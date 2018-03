Babiš verspricht 36 Mio. Kronen für Gehälter in der Drogenprävention

Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano) will aus dem Haushalt 36 Millionen Kronen (1,4 Millionen Euro) für Gehaltserhöhungen in der Drogenprävention bereitstellen. Das sagte Babiš am Freitag nach dem Besuch einer Einrichtung zur Betreuung von Drogenanhängigen in Prag. Nach Informationen des Verbandes der Nichtregierungsorganisationen (NGOs), der sich um Drogenabhängige kümmert, fehlten jedoch weitere 30 Millionen Kronen (1,2 Millionen Euro) für eine Aufstockung der Mitarbeiter sowie 20 bis 30 Millionen Kronen (0,8–1,2 Millionen Euro) für den Ausbau der Dienste in allen Regionen.

Der Statistik zufolge ist die Betreuung von Suchtabhängigen in Tschechien relativ erfolgreich. Um diese Arbeit aber noch besser zu machen, sei es notwendig, die präventiven Zentren auf alle Regionen auszudehnen, sagte Babiš.