Babiš: Tschechien würde Rückführungsabkommen mit Deutschland nicht unterzeichnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Tschechische Republik nicht darum gebeten, ein bilaterales Abkommen über die Rückführung von Flüchtlingen abzuschließen. Dies sagte der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) vor der Eröffnung des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel.

Er würde ein solches Abkommen nicht unterzeichnen, ergänzte Babiš, da die Flüchtlinge in die EU auf illegale Weise nicht kommen dürften. Die Bundeskanzlerin dürfte sich irren, indem sie es als Fakt nehme, dass die illegalen Migranten in Europa ankämen, so Babiš.