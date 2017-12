Babiš: Tschechien bemüht sich die Ratifizierung des Fiskalpakts zu Ende zu führen

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat erklärt, Tschechien sei daran interessiert, dass die Eurozone gut funktioniert. Das sagte er am Freitag während des Eurogipfels in Brüssel. Er bestätigte zudem, dass er sich bemühen wird, die Ratifizierung des Fiskalpaktes von 2012 in Tschechien zu Ende zu führen.

Der Premier erinnerte daran, dass der Großteil der aus Tschechien exportierten Artikel für die EU-Länder bestimmt ist. Die Mehrheit der Investoren in Tschechien stamme aus EU-Ländern, so der Premier.