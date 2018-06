Babiš schlägt Kandidaten für Ministerposten am Montag vor

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) wird am Montag Präsident Miloš Zeman Kandidaten für die Ministerposten in der neuen Minderheitsregierung der Ano-Partei und der Sozialdemokraten vorschlagen. Der Premier sage am Sonntag, unter den Nominierten sei auch der Kandidat der Sozialdemokraten für den Außenministerposten, Miroslav Poche. Zeman lehnt den Europaabgeordneten jedoch insbesondere wegen seiner Haltung zur Migration ab. Zudem unterstützte Poche bei der Präsidentschaftswahl Zemans Gegenkandidaten, Jiří Drahoš.

Zeman erklärte am Sonntag im Gespräch für die Boulevardzeitung „Blesk“, Babiš habe Poche für den Posten nicht vorgeschlagen. Der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček unterstrich am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen, wenn der Premier Poche für den Außenministerposten nicht vorschlagen würde, würde es sich um eine Verletzung des Koalitionsvertrags handeln.