Babiš ruft Sicherheitsrat wegen GIBS-Chef Murín ein

Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat den Sicherheitsrat des Landes einberufen, und am 15. März wird er auch den Sicherheitsausschuss des Parlaments besuchen. Des Weiteren plant er ein Zusammentreffen mit dem Obersten Staatsanwalt, Pavel Zeman. Der Hintergrund für diese Aktivitäten des Regierungschefs ist dessen Unzufriedenheit mit dem Leiter der Generalinspektion der Sicherheitskräfte (GIBS), Michal Murín.

Er habe kein Vertrauen zu Murín, sagte Babiš und bekräftigte, dass er dessen moralische und professionelle Integrität anzweifle. Seine Meinung zu Murín beruhe auf Dokumenten der Oberen Staatsanwaltschaft in Olomouc / Olmütz, die er jedoch nicht veröffentlichen könne, erklärte der Premier am Mittwoch vor Journalisten. Derweilen bestätigte Murín in einem Gespräch für das Internetportal Aktuálně.cz, dass Babiš ihn zum Rücktritt aufgefordert habe.

Die Generalinspektion der Sicherheitskräfte untersucht hierzulande Vergehen und Straftaten von Polizei-, Zoll- und Vollzugsbeamten. Die Behörde besteht seit 2010.