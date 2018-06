Babiš reist am Sonntag zu EU-Asyl-Gipfel nach Brüssel

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer EU-Staaten kommen am Sonntag in Brüssel zu einem Sondergipfel zur Migration zusammen. Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) wird dabei sein, wie er am Donnerstag vor Journalisten in Prag bestätigte. Es wird eine Art „Mini-Gipfel“ vor dem eigentlichen EU-Gipfel am 28. und 29. Juni sein.

Europa befinde sich in Bewegung, es sei offensichtlich, dass die Migration ein Thema sei, sagte Babiš. Er bezeichnete als ein Ergebnis der intensiven tschechischen Diplomatie, dass einzelne Mitgliedsstaaten der Union ihre Meinung über die Flüchtlingspolitik in der letzten Zeit verändert hätten. Den Kampf gegen illegale Einwanderung bezeichnete er als seine wichtigste Agenda.